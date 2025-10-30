Gazzetta: “Contro il Lecce obbligatorio vincere. I nomi dei possibili sostituti”

Stefano Pioli barcolla, ma per il momento non è intenzionato a cadere e resta alla guida della Fiorentina. Ancora non si sa fino a quando e diventa dunque decisiva la sfida di domenica al Franchi contro il Lecce. In caso di mancata vittoria probabilmente il tecnico ex Milan non arriverà alla domenica successiva per la partita contro il Genoa.
Spuntano i nomi per un possibile post Pioli
Per adesso la società conferma Pioli sul quale crede fortemente. Lo ha detto il ds Alessandro Ferrari con l'approvazione di Daniele Pradé, al centro della contestazione, prima della sfida contro l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, qualche nome però è spuntato fuori. Da Daniele De Rossi a Mancini, Thiago Motta, Vanoli.
