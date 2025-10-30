Gazzetta: “Fiorentina arroccata. E “Pioli is on fire” nasconde qualcosa”

Continua a mancare la vittoria in casa Fiorentina che esce da San Siro sconfitta per 3-0. La Gazzetta dello Sport analizza così la vittoria dell'Inter:
L'Inter ha battuto la Fiorentina ai minimi termini, ridotta da Stefano Pioli all'arrocco difensivo, e ha acciuffato il Milan al terzo-quarto posto. Fiorentina penultima, con 4 miseri punti, e l'ex milanista Pioli è stato deriso dalla rinata curva nerazzurra. "Pioli on fire", cantavano alla fine gli interisti, e nel ritornello potrebbe nascondersi una notizia: "to fire" in inglese, la lingua del presidente viola Rocco Commisso, significa anche licenziare.
