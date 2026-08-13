Il trasferimento di Roberto Piccoli al Bologna è ormai definito. Bologna e Fiorentina hanno trovato l'accordo grazie anche al lavoro dell'agente Alessandro Lucci: l'attaccante si trasferisce in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 18 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita. Le parti hanno trovato un punto d'incontro dopo che il Bologna inizialmente non voleva superare i 17 milioni, mentre la richiesta viola era di 20.

La volontà di chiudere rapidamente ha favorito l'intesa. Fabio Paratici aveva bisogno di cedere Piccoli per completare l'operazione Mateo Pellegrino con il Parma, mentre il Bologna ha preferito non aspettare gli ultimi giorni di mercato, quando avrebbe rischiato di perdere il giocatore. La permanenza a Firenze, inoltre, sarebbe potuta tornare d'attualità nell'eventualità di una cessione di Moise Kean.

Il Bologna ha deciso così di investire su un centravanti pronto immediatamente per Domenico Tedesco, considerando che Dovbyk deve ancora ritrovare la migliore condizione fisica e mentale dopo i problemi della scorsa stagione. Piccoli, atteso già oggi per le visite mediche, offre maggiori garanzie di ambientamento rispetto alle alternative straniere valutate dal club e arriva da un buon precampionato con la Fiorentina, nel quale ha realizzato tre gol, compreso quello contro il Real Madrid. Lo scrive il Corriere dello Sport.