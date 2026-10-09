Radu Dragusin è rientrato martedì al Viola Park dopo una difficile parentesi con la Romania: novanta minuti poco convincenti nella sconfitta in Svezia del 25 settembre, panchina nella seconda gara del girone di Nations League contro la Bosnia, con polemiche del suo agente verso il ct Gheorghe Hagi, e infine espulsione diretta al 22’ contro la Polonia, con un rigore causato, nella disfatta per 6-0. Il difensore classe 2002 ha totalizzato 112 minuti, tra amnesie difensive e un cartellino rosso, tornando anticipatamente per la squalifica e mettendosi subito a disposizione di Vanoli per lasciarsi alle spalle quindici giorni complicati.

Salvo problemi dell’ultimo minuto, domani sarà titolare contro il Genoa, in una sfida che rappresenta un ritorno al passato: Dragusin ha trascorso due anni e disputato 62 partite con il Grifone prima del trasferimento in Premier League. Dopo l’esperienza al Tottenham ha scelto il progetto della Fiorentina, che gli ha promesso un ruolo centrale e sta mantenendo quell’impegno.

Il rumeno ha infatti giocato sette partite su sette da titolare: cinque in campionato e due in Coppa Italia, accumulando 582 minuti, il dato più alto tra i giocatori di movimento viola. Sempre impiegato sia da Grosso sia da Vanoli, con quest’ultimo ha migliorato il rendimento fino alla grande prestazione contro il Napoli. In appena due mesi è già diventato un leader e guiderà la difesa anche sabato a Marassi. Lo scrive il Corriere dello Sport.