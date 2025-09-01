CorSport: “Ceballos sì, ma serve cedere. Ecco Richardson, che può rimanere in A”

Il Corriere dello Sport si sofferma sul calciomercato in casa Fiorentina. Nelle ultime ore era stato proposto Dani Ceballos alla Fiorentina, che avrebbe puntato sul classe '96 del Real Madrid solo se fosse riuscita a liberare un centrocampista.
Su Richardson si è mosso il Pisa, che potrebbe trattare coi viola l'arrivo del centrocampista marocchino in prestito secco. Del rinnovo di Mandragora si parlerà non prima di metà settembre.
E, a proposito di rinnovi, il dg Ferrari si è così espresso ieri pomeriggio su Kean:«Abbiamo cercato col presidente una soluzione rapida per tenerlo, lui voleva rimanere e quindi è stato abbastanza semplice».
