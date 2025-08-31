Piccoli: “Intesa con Kean? Ci conosciamo ancora poco. La mia ispirazione è Vieri”

Le parole di Roberto Piccoli dopo Torino-Fiorentina

Redazione VN 31 agosto - 21:41

Dopo lo 0-0 contro il Torino, Roberto Piccoli ha commentato il suo esordio con la maglia della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport, mostrando entusiasmo e voglia di crescere.

“Abbiamo creato tanto davanti, potevamo fare meglio in alcune situazioni ma devo trovare quella sintonia che ci farà fare grandi cose”.

Il centravanti ha raccontato anche i motivi della sua scelta viola: “Il club è molto ambizioso e mi ha voluto fortemente. Per me è uno step importante, gioco con attaccanti fortissimi ed è un salto in avanti che mi farà crescere”.

Tra questi compagni c’è Moise Kean, con cui deve ancora costruire l’intesa: “Ora dobbiamo conoscerci, siamo insieme da poco. L’intesa arriverà col tempo e con gli allenamenti. Pensiamo a far bene con la Fiorentina e poi vedremo”.

Piccoli ha parlato anche dei suoi riferimenti calcistici: “Il mio idolo è sempre stato Vieri, lo guardavo nei video. Ma nel calcio attuale prendo spunto da tutti, soprattutto da Dzeko. Da lui e da Kean posso imparare molto”.

Un pensiero infine sugli obiettivi personali e di squadra: “Posso migliorare sotto tutti i punti di vista, in particolare nel giocare a due. Qui ci sono calciatori di alta fascia che possono aiutarmi. L’obiettivo? Pensare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, cercando sempre i tre punti. Poi durante l’anno ci daremo traguardi più precisi”.