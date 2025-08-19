La mancata cessione di Beltrancondiziona inevitabilmente il discorso del centravanti chiesto da Pioli. Senza la cessione dell'argentino la Fiorentina non può procedere. Non solo per questioni economiche, pure numeriche.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport avvisa la Fiorentina: “Un club inglese vuole Roberto Piccoli”
Corriere dello Sport
CorSport avvisa la Fiorentina: “Un club inglese vuole Roberto Piccoli”
Concorrenza inglese per Piccoli
Là davanti la formazione viola è completa, e questo ostacola le entrate. Quanto agli obiettivi, invece, è corsa a due: Fotis Ioannidis (in scadenza nel 2028) e Roberto Piccoli (in scadenza nel 2029) sono i giocatori in cima alla lista dei desideri.
Entrambi costano 25 milioni di euro, ma non è detto che la società viola non riesca a trovare una formula che renda una delle due piste più accessibile. Su Piccoli ci sono anche gli occhi della Premier League, in particolare del West Ham che potrebbe farsi avanti con il club di Giulini.Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA