CorSport avvisa: “Fiorentina, non ti distrarre. Altrimenti con l’Inter saranno guai”

La Fiorentina conquista una vittoria fondamentale per la salvezza travolgendo la Cremonese 4- 1 , superando anche il Lecce in classifica e portandosi a +4 sulla zona retrocessione. Il successo, maturato non senza qualche brivido dopo il gol di Okereke, consente ai viola di respirare e guardare con più serenità ai prossimi impegni, tra cui la Conference League contro il Rakow e la delicata sfida con l’Inter. Resta però evidente la necessità di mantenere alta la concentrazione, perché anche in una gara apparentemente chiusa la squadra ha rischiato di riaprirla.

L’inizio di partita è stato complicato: dopo pochi minuti la Cremonese ha sfiorato il vantaggio, ma De Gea è stato decisivo su Bonazzoli. Da lì la Fiorentina ha preso progressivamente campo, trovando il vantaggio con Parisi, bravo a finalizzare dopo vari tentativi. Sfruttando lo scoramento avversario, i viola hanno colpito subito ancora con Piccoli, servito perfettamente da Gosens, chiudendo il primo tempo sul 2-0 e indirizzando il match.