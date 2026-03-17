Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport avvisa: “Fiorentina, non ti distrarre. Altrimenti con l’Inter saranno guai”

Corriere dello Sport

CorSport avvisa: “Fiorentina, non ti distrarre. Altrimenti con l’Inter saranno guai”

CorSport avvisa: “Fiorentina, non ti distrarre. Altrimenti con l’Inter saranno guai” - immagine 1
Nonostante la vittoria, il Corriere dello Sport avvisa la Fiorentina di Vanoli
Redazione VN

La Fiorentina conquista una vittoria fondamentale per la salvezza travolgendo la Cremonese 4-1, superando anche il Lecce in classifica e portandosi a +4 sulla zona retrocessione. Il successo, maturato non senza qualche brivido dopo il gol di Okereke,consente ai viola di respirare e guardare con più serenità ai prossimi impegni, tra cui la Conference League contro il Rakow e la delicata sfida con l’Inter. Resta però evidente la necessità di mantenere alta la concentrazione, perché anche in una gara apparentemente chiusa la squadra ha rischiato di riaprirla.

L’inizio di partita è stato complicato: dopo pochi minuti la Cremonese ha sfiorato il vantaggio, ma De Gea è stato decisivo su Bonazzoli. Da lì la Fiorentina ha preso progressivamente campo, trovando il vantaggio con Parisi, bravo a finalizzare dopo vari tentativi. Sfruttando lo scoramento avversario, i viola hanno colpito subito ancora con Piccoli, servito perfettamente da Gosens, chiudendo il primo tempo sul 2-0 e indirizzando il match.

Nella ripresa Dodô firma il terzo gol con un’azione personale, ma la Fiorentina incappa nella solita fase di blackout, permettendo alla Cremonese di accorciare e sfiorare il clamoroso rientro. Solo dopo alcuni minuti di difficoltà arriva il definitivo 4-1 di Gudmundsson, nato da un contropiede spettacolare. Una vittoria preziosa ma non impeccabile, che conferma i progressi dei viola ma anche i limiti di una squadra ancora discontinua. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Leggi anche
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Viola, poker salvezza”
CorFio: “Fiorentina, ricordati cosa diceva Trap. Nessuno abbassi la guardia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA