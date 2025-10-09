Dodò è uno dei giocatori finito sotto accusa per via del suo rendimento. Il Corriere dello Sport si sofferma sulle prestazioni del brasiliano, con un rinnovo di contratto che ha incrinato i rapporti con la società:
CorSpor su Dodò: “La richiesta di Pioli e le prime critiche. Così ha perso serenità”
Da gennaio Dodò è nel limbo di un rinnovo che non è arrivato anche per le richieste del calciatore, con i contatti che si sono bloccati e la Fiorentina che ha deciso di rimandare, forte di un accordo fino al 2027. Sul campo Pioli gli ha chiesto più gol e partecipazione offensiva; la partenza era stata buona ma col senno di poi la rete arrivata nel ritorno col Polyssia - la seconda in 123 gettoni col giglio sul petto - è catalogabile sotto la voce “rondine che non fa primavera”. Per il resto si sono viste prestazioni in stile vecchio Dodo, elettriche, a tratti nervose e scarabocchiate. Per lui il problema non sembra tanto atletico ma è da ricercare a metà tra una richiesta, quella di Pioli, di avere un peso offensivo maggiore, cosa che adesso non sembra nelle corde del brasiliano, e la serenità persa anche per via delle prime critiche. «Un giorno guarderai indietro e scoprirai che i problemi erano in realtà i passi che ti hanno portato alla vittoria» ha scritto sui social il numero due, rimasto di nuovo fuori dai convocati del Brasile.
