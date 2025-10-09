CorFio lancia l’allarme: “15 cambi, 1 solo gol. Il dato che preoccupa Pioli”

La panchina della Fiorentina non aiuta la squadra

Redazione VN 9 ottobre - 06:33

La Fiorentina di Stefano Pioli vive un avvio di stagione molto difficile, con soli tre punti raccolti in sei giornate nonostante i numerosi tentativi di trovare equilibrio attraverso rotazioni e variazioni tattiche. Le scelte del tecnico non hanno finora prodotto stabilità né identità di gioco, e la squadra appare ancora alla ricerca di una formula efficace.

Uno dei problemi principali è lo scarso impatto dei subentranti: su 28 sostituzioni effettuate, solo un gol è arrivato dalla panchina(Mandragora a Cagliari). Inoltre, la gestione del risultato è stata deficitaria, con ben otto punti persi da situazione di vantaggio — cinque dei quali nella ripresa — e due reti subite oltre il novantesimo. Nella Serie A dei cinque cambi, la panchina viola è diventata più un limite che una risorsa.

Sul piano offensivo i numeri sono altrettanto preoccupanti: appena quattro gol segnati e solo quattordici tiri nello specchio in sei partite, peggior dato del campionato insieme al Pisa. I secondi tempi sono particolarmente poveri di occasioni, segno di un calo fisico e mentale evidente. Tra rotazioni continue e giocatori ancora alla ricerca di un ruolo stabile, la squadra fatica a reagire e il tempo per invertire la rotta comincia a stringere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.