CorFio su Pioli: “Sì, società ha massima fiducia. Ma è anche vera un’altra cosa”

Corriere Fiorentino

Il Corriere Fiorentino sulla posizione di Stefano Pioli
Il Corriere Fiorentino, soffermandosi su Fiorentina-Roma, ha sottolineato il rischio che corre Stefano Pioli questa sera al Franchi. Perdere significherebbe affrontare una sosta piena di mugugni e non solo:

Non sarà forse già un bivio della stagione, ma la partita di oggi contro la Roma al Franchi per la Fiorentina è di quelle che possono condizionare una stagione. Ancora a secco di vittorie in campionato, quartultimi con soli 3 punti in classifica e dopo essere stati scavalcati ieri dal Lecce che ha vinto contro il Parma, i viola non possono più permettersi altri passi falsi per evitare di passare i prossimi quindici giorni di sosta con l’animo cupo e immancabili voci sulla posizione di Stefano Pioli. Certo, la Fiorentina ufficialmente e non, ha più volte ribadito la massima fiducia nell’allenatore, ma è chiaro che l’inizio di stagione è ben al di sotto delle aspettative e dei soldi spesi per cercare di migliorare una squadra che lo scorso anno aveva comunque messo insieme 65 punti.

