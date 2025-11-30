CorFio su Dzeko: “Sfogo? Un altro gol sbagliato. Si deve dare, prima di chiedere”

Il Corriere Fiorentino commenta con forza le dure parole di Edin Dzeko al termine della sfida tra la Fiorentina e l'AEK Atene. Ecco l'analisi:
Nel momento in cui l’Aek ha trovato il gol, approfittando della solita incertezza difensiva, si è liquefatta, perdendo quel poco di grinta, coraggio e energia che aveva mostrato. Una squadra che non è una squadra. Vanoli ha indicato la strada: bisogna fare le cose semplici e aiutarsi, il noi deve prevalere sull’io. Cosa che al Franchi, nella partita di Conference, non si è vista. Dicembre sarà il mese della verità, quello degli scontri diretti. L’allenatore ci arriva con una squadra disastrata. E i problemi si moltiplicano. il primo e più grave è la paura che attanaglia questo gruppo di uomini che si perdono nella propria disperazione. Non sono superficiali, sono terrorizzati. E lo sfogo di Dzeko è sembrato un altro gol sbagliato. Prima di chiedere bisogna dare. Qualche segnale almeno. La voglia di provarci, di ribellarsi alle difficoltà.
