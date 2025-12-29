Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla posizione di Paolo Vanoli, confermato dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina. Secondo il noto quotidiano, al Viola Park sarebbero addirittura contenti di alcuni aspetti:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Si va avanti con Paolo Vanoli. E al VP apprezzano due aspetti”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Si va avanti con Paolo Vanoli. E al VP apprezzano due aspetti”
Il Corriere Fiorentino sul futuro di Paolo Vanoli
Per il momento, si andrà avanti con mister Vanoli. Perché la società apprezza la crescita della squadra a livello fisico, e perché secondo il club la reazione dopo Reggio Emilia c’è stata. Una rivoluzione a metà, per intendersi, e rimandata a quando si potrà intervenire. Nel frattempo, la Cremonese. L’ennesimo bivio, sperando stavolta di prendere la direzione giusta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA