CorFio: “Si va avanti con Paolo Vanoli. E al VP apprezzano due aspetti”

Il Corriere Fiorentino sul futuro di Paolo Vanoli
Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla posizione di Paolo Vanoli, confermato dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina. Secondo il noto quotidiano, al Viola Park sarebbero addirittura contenti di alcuni aspetti:

Per il momento, si andrà avanti con mister Vanoli. Perché la società apprezza la crescita della squadra a livello fisico, e perché secondo il club la reazione dopo Reggio Emilia c’è stata. Una rivoluzione a metà, per intendersi, e rimandata a quando si potrà intervenire. Nel frattempo, la Cremonese. L’ennesimo bivio, sperando stavolta di prendere la direzione giusta.

