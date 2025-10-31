Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla possibilità di vedere sulla panchina della Fiorentina un clamoroso ritorno di Raffaele Palladino. L'ex Monza, dimessosi a fine della scorsa stagione, difficilmente farà ritorno a Firenze:
CorFio: “Ritorno di Palladino alla Fiorentina? Implicherebbe una cosa”
Così tra le varie ipotesi in ballo andrà tenuta di conto pure quella che porta all’ex tecnico del Torino Paolo Vanoli, già accostato in estate ai viola quando il futuro di Pioli era ancora da scrivere. Difficile, quasi impossibile, che venga richiamato Raffaele Palladino dopo le dimissioni del giugno scorso, anche perché un ritorno del tecnico campano implicherebbe la contemporanea uscita di scena di Pradè. Anche se tutti gli indizi fanno pensare che il dirigente romano sia giunto alla sua ultima stagione in viola sarà comunque lui a prendere l’eventuale decisione sulla sostituzione di Pioli, e contando un rapporto con Palladino mai decollato (eufemismo) una retromarcia sembra pura fantasia.
