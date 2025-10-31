Fiorentina, ero vinte in 9 turni: mai successo prima

14 pareggi e le 5 sconfitte nelle prime 9 giornate di Serie A rappresentano due record storici negativi per la Fiorentina. Per la prima volta nella storia la squadra gigliata non ha vinto alcuna gara nelle prime 9 giornate di un campionato in generale. I soli 4 punti conquistati, invece, rappresentano la peggior partenza della Fiorentina nella storia della Serie A dopo i primi 9 turni.
In generale il peggior rendimento della squadra viola dopo le prime 9 giornate resta quello del campionato 1928-29, l'ultimo torneo prima della Serie A a girone unico. Alla nona giornata del girone B, uno dei due raggruppamenti del campionato nazionale di quell'annata, la Fiorentina aveva conseguito un solo successo ed 8 sconfitte. Lo scrive la Nazione.
