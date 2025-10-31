Cori di scherno, “#PioliOut” e contestazione. CorSport: “Pazienza finita”

Firenze ha perso la pazienza

Redazione VN 31 ottobre - 07:38

Il giorno dopo Firenze si è svegliata col clima da burrasca. Piove sul Viola Park, piove sulla Fiorentina: nel quartier generale di Bagno a Ripoli Stefano Pioli e i suoi provano a isolarsi, mentre fuori monta il vento di contestazione. Non è ancora prevista una presa di posizione forte da parte della Curva Fiesole, ma il clima domenica al Franchi sarà simile a quello del finale di partita col Bologna, o anche di quello di San Siro contro l'Inter.

La pazienza è finita, per tutti, calciatori, staff tecnico e dirigenza. I bonus si sono esauriti negli ultimi giorni, coi tifosi che si sono mostrati sempre più insofferenti sui social. In particolare, alcuni di loro non hanno preso bene neanche quanto successo al termine della sfida con l'Inter, quando dopo lo 0-3 subìto un calciatore viola, Edin Dzeko, è stato festeggiato dal suo ex pubblico, andando a salutare la curva Nord. Sempre nel post-partita del Meazza, un altro episodio ha coinvolto gli spettatori presenti: i tifosi interisti hanno infatti rievocato il celebre coro "Pioli is on fire" per schernire il proprio ex allenatore con un tormentone diventato celebre nei suoi anni milanisti.

Pioli nel mirino anche del popolo fiorentino, l'uragano di rabbia e rassegnazione che finora l'aveva risparmiato: l'hashtag #PioliOut è tornato a campeggiare anche sotto i post sul profilo Instagram della Fiorentina. Firenze, o meglio gran parte della piazza, chiede a gran voce un cambiamento, in panchina e in dirigenza. E con l'avvicinarsi del fischio d'inizio Fiorentina-Lecce sembra sempre di più la partita più importante del ciclo Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport.