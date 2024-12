Juventus-Fiorentina è stato il rilancio di Fabiano Parisi nelle gerarchie della squadra di Raffaele Palladino. Come riportato dal Corriere Fiorentino infatti, le condizioni fisiche non ottimali di Robin Gosens hanno lasciato spazio all'ex Empoli. Come però non succedeva da tempo, Parisi ha saputo sfruttare l'occasione.