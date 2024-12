“Se non gioco sono meno contento”. Come cambia il futuro di Parisi

Il suo agente Mario Giuffedi non aveva lasciato dubbi su quella che sarebbe dovuta essere una cessione sicura a gennaio ma, ad oggi, le cose si sono sviluppate in maniera un po' diversa. Se da un lato la Fiorentina accontenterà Biraghi lasciandolo partire, dall'altro opterà pe runa linea diversa con l'ex Empoli. Palladino lo ritiene un giocatore all'altezza della Fiorentina e il club, dal canto suo, non sta valutando una sua cessione. Il ragazzo reclama giustamente spazio ma, con tante partite all'orizzonte e un Gosens apparso in calo, riceverà con tutta probabilità rassicurazioni sul suo impiego. Poi, se deciderà di voler lasciare il club la Fiorentina non si opporrà. Ma ad oggi non ci sono avvisaglie in tal senso. E speriamo che possa essere un po' più contento anche lui trovando continuità. Di certo, partite come quella di ieri gli daranno una grossa mano.