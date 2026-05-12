Nelle prossime ore prenderà definitivamente in mano la questione allenatore (Iraola, Grosso, De Rossi i nomi in cima alla sua lista, senza escludere sorprese dall’estero) e tutto lascia pensare che lo farà per comunicare a Paolo Vanoli che non sarà lui il prossimo tecnico.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Paratici deluso dopo il Genoa. Ma in società c’è chi spinge per Vanoli”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Paratici deluso dopo il Genoa. Ma in società c’è chi spinge per Vanoli”
A Paratici tra l’altro non è piaciuta la prova dei viola contro il Genoa. Il ds anzi è rimasto deluso dall’atteggiamento rinunciatario
Vanoli rimane?—
Resta un (piccolissimo) margine per la conferma, ed è legato ad un’altra anima della società che spingerebbe in quella direzione.
Delusione Paratici—
A Paratici tra l’altro non è piaciuta la prova dei viola contro il Genoa. Il ds anzi è rimasto deluso dall’atteggiamento rinunciatario e chiederà un altro piglio nelle partite finali. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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