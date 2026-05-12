CorFio: “Paratici deluso dopo il Genoa. Ma in società c’è chi spinge per Vanoli”

A Paratici tra l’altro non è piaciuta la prova dei viola contro il Genoa. Il ds anzi è rimasto deluso dall’atteggiamento rinunciatario

Nelle prossime ore prenderà definitivamente in mano la questione allenatore (Iraola, Grosso, De Rossi i nomi in cima alla sua lista, senza escludere sorprese dall’estero) e tutto lascia pensare che lo farà per comunicare a Paolo Vanoli che non sarà lui il prossimo tecnico.