DE GEA 6,5: due parate importanti, prima su Ostigard e poi su Ekuban: una salvezza che passa dai suoi guantoni. Per chi avesse ancora qualche dubbio sulla sua riconferma per la prossima stagione.
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Fiorentina-Genoa, pagelle VN: una salvezza nel sonno, De Gea l’unico sveglio
Le pagelle di Fiorentina-Genoa. La squadra di Paolo Vanoli è ufficialmente salva, ma la prestazione è difficilmente commentabile
NDOUR 5: i suoi movimenti accompagnano i tifosi viola tra le braccia di Morfeo. Una lentezza quasi ipnotica, perfetta per aiutare le tante mamme presenti al Franchi ad addormentare i propri pargoli. Buona festa della mamma, Cher.
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