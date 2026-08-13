Anche sul fronte dei terzini il mercato in uscita della Fiorentina procede lentamente. Dodò e Fortini, pur vivendo situazioni differenti, rischiano di trovare meno spazio dopo gli arrivi di Jimenez e Joao Mario. Per entrambi non sono mancati interessamenti e indiscrezioni, ma al momento nessuna trattativa sembra vicina alla conclusione.

La situazione più complicata riguarda Dodò. Nonostante gli accostamenti a Roma, Napoli e Inter, nessuno dei tre club ha finora presentato una proposta concreta. Per questo è tornata d'attualità la possibilità di un rinnovo di appena un anno, soluzione che permetterebbe alla Fiorentina di evitare il rischio di perdere il brasiliano alla scadenza del contratto.

Rimane in sospeso anche il futuro di Niccolò Fortini, che nel fine settimana aveva eliminato dai propri social le immagini legate alla Fiorentina, alimentando ulteriormente le sensazioni di un possibile addio. Il Torino continua a seguirlo, ma dopo aver chiuso l'operazione Comuzzo ha spostato l'attenzione su altri obiettivi. Paratici dovrà quindi avere pazienza e continuare a lavorare per completare le cessioni previste nelle ultime settimane di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.