CorFio: “Mandragora dolceamaro. Grandi numeri, ma senza rinnovo può partire”

La Fiorentina deve ancora decidere il futuro di Rolando Mandragora

Redazione VN 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 08:16)

L’esordio di campionato della Fiorentina ha avuto come protagonista Rolando Mandragora,autore del gol che aveva illuso i viola a metà ripresa. La sua rete, arrivata con un preciso colpo di testa su assist di Gudmundsson, ha rappresentato l’unico tiro in porta dell’intera partita, un dato che evidenzia le difficoltà offensive della squadra di Pioli. Per il centrocampista, reduce da un’estate complicata dal trauma al ginocchio e da un rinnovo ancora in sospeso, la serata è stata il riflesso di una condizione personale fatta di luci e ombre.

Sul piano sportivo, però, Mandragora si conferma sempre più decisivo. Nel solo 2025 ha già messo insieme otto gol e cinque assist, numeri di assoluto rilievo per un centrocampista. Già nella scorsa stagione aveva chiuso con nove reti complessive e una crescita costante, diventando un elemento fondamentale prima per Palladino e ora per Pioli.Il suo ingresso in campo contro il Cagliari ha dato vivacità a una Fiorentina spenta, dimostrando ancora una volta la sua capacità di incidere nelle partite bloccate.

Parallelamente, il suo futuro resta un tema aperto. Con il contratto in scadenza nel 2026 e un’opzione di rinnovo legata al raggiungimento di 25 presenze stagionali, la trattativa per il prolungamento è ferma da settimane. Nel frattempo, Mandragora ha conquistato due traguardi significativi: il primato di presenze in Europa con la maglia viola (43) e la fascia di capitano indossata nel finale della gara. Un contesto, quindi, dolceamaro: il campo lo esalta, ma le incertezze contrattuali tengono ancora sospeso il suo futuro a Firenze. Lo scrive il Corriere Fiorentino.