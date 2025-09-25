CorFio: “Lamptey a fine gara era sereno. Rientro? Al VP si pensa a questo mese”

Il Corriere Fiorentino sull'infortunio di Lamptey

Redazione VN 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 08:15)

L’infortunio di Tariq Lampteyè stato un duro colpo per la Fiorentina, soprattutto perché inizialmente non sembrava nulla di grave. Subito dopo la partita il giocatore si era detto sereno e lo stesso staff tecnico, supportato dai medici, aveva mostrato tranquillità, al punto da tentare di rimandarlo in campo. Il verdetto degli esami, però, è stato ben diverso: l’artroscopia diagnostica ha evidenziato la lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rendendo necessario un intervento chirurgico di ricostruzione, portato a termine con successo.

La notizia pesa ancora di più considerando la carriera travagliata del terzino ghanese, già condizionata da numerosi stop fisici. Negli ultimi anni Lamptey ha collezionato poche presenze tra Premier League e coppe, frenato da una serie di problemi che ne hanno limitato l’ascesa, nonostante il talento riconosciuto sin dai tempi del settore giovanile del Chelsea. Pioli lo aveva individuato come jolly tattico, utile per variare modulo e sperimentare la difesa a quattro, ma ora dovrà rinunciare a lui per diversi mesi. Ieri dal

Viola Park si lasciava intendere gennaio come momento nel quale riaverlo in gruppo per poi, gradualmente, riportarlo nella giusta condizione.

Per la Fiorentina l’assenza di Lamptey costringe a puntare sul giovane Niccolò Fortini, che già contro il Como ha mostrato segnali incoraggianti nonostante il contesto complicato. La società, in estate, aveva rifiutato le offerte di prestito (anche dalla Roma) per trattenere il ragazzo cresciuto nel vivaio viola, e oggi quella scelta si rivela preziosa. Per Fortini l’esordio in Serie A è stato un sogno realizzato, come scritto sui social, e con l’infortunio del compagno troverà sicuramente più spazio tra campionato e Conference League, diventando una risorsa fondamentale per Pioli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.