Amerini: “Fortini ha buon passo, manca in rifinitura. Nicolussi? Difficile giudicare”

Il commento di Amerini a Radio Bruno

Redazione VN 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 19:45)

L’ex centrocampista viola Daniele Amerini ha analizzato il momento della Fiorentina soffermandosi su alcuni singoli e sull’impronta tattica di Pioli:

“Nicolussi Caviglia? È complicato dare un giudizio adesso, perché la squadra vive un momento negativo. Prima di valutare i singoli bisogna che la Fiorentina cresca nella condizione fisica: contro il Como, ad esempio, non è mai facile esprimersi, soprattutto sul piano del palleggio. Nel primo tempo la Fiorentina ha lavorato bene in riaggressione, tanto che il Como ha prodotto davvero poco.”

Amerini sottolinea anche il tema tattico: “La Fiorentina l’anno scorso era abituata a giocare bassa. Oggi invece Pioli prova a trasmettere una linea più alta e pressing, ma i suoi principi non sono ancora stati assimilati.”

Infine, un focus sui giovani: “Fortini? Atleticamente è già pronto, ha un buon passo. Certo, deve crescere nella rifinitura. È partito timido ma si è ripreso bene, dimostrando di avere potenzialità importanti.”