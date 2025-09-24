Lamptey ko, dott. Manzuoli: “4-5 mesi? Di più! Vi dico su questi infortuni”

Il commento medico sul grave infortunio subito dall'esterno ghanese della Fiorentina

24 settembre 2025

La notizia dell’infortunio di Lamptey ha scosso l’ambiente viola, costringendo Pioli a rivedere i propri piani tattici. A chiarire i contorni della situazione è intervenuto il dottor Marello Manzuoli, medico chirurgo e specialista in Medicina dello Sport, che alza il velo sulla gravità della lesione.

“Quando si parla di crociato anteriore vuol dire che c’è un danno serio: da solo il ginocchio non tiene più. In questi casi l’artroscopia diventa decisiva, e mi risulta che l’intervento sia stato eseguito immediatamente. Per il recupero, non bastano quattro o cinque mesi, bisogna pensare a sei mesi pieni prima di rivederlo in campo.”

Il medico sottolinea come esista anche una componente di predisposizione agli infortuni: “Ci sono fattori genetici e anatomici che incidono, come dimostrano tanti casi celebri, da Ancelotti in giù. Ma il problema vero oggi è il calendario: ritmi frenetici, partite ogni tre giorni, e un campionato che non dà tregua. Prima la Serie A era a 16 squadre, adesso i giocatori sono sottoposti a sollecitazioni continue. Molto spesso, infatti, i crociati saltano non per un contrasto, ma da soli, per una perdita di coordinazione dovuta allo stress.”