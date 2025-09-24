L’ex allenatore della Fiorentina femminile, Antonio Cincotta, ha analizzato il momento delicato della squadra viola, esprimendo parole di stima per l’operato di Stefano Pioli ma anche indicando alcuni nodi chiave da sciogliere.
news viola
Cincotta: “Fagioli, o palleggiatore o mezzala. E’ l’ora delle certezze tecniche”
“Ho grande stima per Pioli. È un momento delicato, bisogna capire bene la posizione di Fagioli: o fa il palleggiatore o fa la mezzala. Poi c’è il discorso del sistema: o difesa a quattro o difesa a tre. Se cambi troppo e i risultati non arrivano rischi di prenderti l’etichetta di chi ha confusione. Credo che una squadra oggi possa cambiare sistema, ma alla Fiorentina servono delle certezze tattiche.”
Cincotta ha poi toccato il tema della mentalità: “Serve prima di tutto restare attaccati alle cose positive, per non lasciarsi affossare dalla negatività dei risultati. È un momento soprattutto di testa: bisogna aggrapparsi a quel che resta per non sprofondare.”
Infine, un pensiero sulle pressioni di Firenze: “La Fiorentina mi ha sempre dato carica. Ho girato tante piazze, ma l’amore di Firenze è unico. È chiaro però che le aspettative sono alte: qualcuno rischia di soffrirle. Firenze ti dà tutto questo amore, ma in cambio chiede tanto. È il bello e al tempo stesso il difficile di questa città.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA