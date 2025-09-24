Cincotta: “Fagioli, o palleggiatore o mezzala. E’ l’ora delle certezze tecniche”

“Ho grande stima per Pioli. È un momento delicato, bisogna capire bene la posizione di Fagioli : o fa il palleggiatore o fa la mezzala. Poi c’è il discorso del sistema: o difesa a quattro o difesa a tre. Se cambi troppo e i risultati non arrivano rischi di prenderti l’etichetta di chi ha confusione. Credo che una squadra oggi possa cambiare sistema, ma alla Fiorentina servono delle certezze tattiche .”

Infine, un pensiero sulle pressioni di Firenze: “La Fiorentina mi ha sempre dato carica. Ho girato tante piazze, ma l’amore di Firenze è unico. È chiaro però che le aspettative sono alte: qualcuno rischia di soffrirle. Firenze ti dà tutto questo amore, ma in cambio chiede tanto. È il bello e al tempo stesso il difficile di questa città.”