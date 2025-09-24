Monti: “Pressioni? Allora mancano gli attributi. Vorrei vedere un 4-3-2-1”

Il commento di Gianfranco Monti a Radio Bruno

Redazione VN 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 20:02)

Il noto opinionista Gianfranco Monti, intervenuto ai microfoni, ha espresso tutte le sue perplessità sul momento della Fiorentina e sulle scelte di Pioli:

“Non mi so dare una spiegazione chiara. A me sembra strano che il problema sia solo una questione di gambe. Vedere il 4-4-2 mi è sembrato quasi un’ultima spiaggia, e per questo sono rimasto molto perplesso. Io vorrei una Fiorentina dai piedi buoni: un 4-3-2-1, con Fazzini e Gudmundsson alle spalle di Kean. Con più qualità tecnica si può cambiare marcia.”

Sul tema della pressione, Monti è stato diretto: “Se le troppe pressioni diventano un problema, vuol dire che mancano gli attributi. Pioli ha l’esperienza per capire se un giocatore è spaventato o meno. Però, in campo, è evidente che alcuni non rendano.”

Un esempio? “Fagioli è quello che mi sembra più in difficoltà. Parliamo di un ragazzo nel giro della Nazionale, con un passato alla Juventus: dovrebbe avere la determinazione, la voglia di imporsi. E invece oggi è tutto il contrario. In questo momento serve il meglio da tutti, nessuno escluso.”