L'ex attaccante del Livorno, Igor Protti, che oggi sta combattendo contro il tumore, ha parlato ai microfoni del Tgr Rai Toscana del derby toscano in programma domenica tra Pisa e Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Protti: “Sarà un bel derby tra Pisa e Fiorentina, soprattutto sugli spalti”
news viola
Protti: “Sarà un bel derby tra Pisa e Fiorentina, soprattutto sugli spalti”
Le parole dell'ex calciatore, Igor Protti, in vista del derby tra Pisa e Fiorentina in programma domenica alle ore 15
Ho ricevuto attestati di stima importanti da parte di tifoserie avversarie: penso a quello che mi è arrivato da Pisa da un tifoso che ha detto ‘Perderei dieci derby di fila per farti guarire’, questo è stato uno degli auguri più belli ricevuti. Ho avuto tanti attestati di stima anche da Firenze, questo mi ha fatto tanto piacere. Tra l’altro, pochi lo sanno ma io negli anni ottanta ho giocato anche con la maglia viola addosso durante il torneo di Viareggio. Andai alla Fiorentina in prestito per un breve periodo.
LEGGI ANCHE
Sul Pisa-Fiorentina—
È un derby sentito. Mi aspetto una bella sfida, soprattutto sugli spalti. Lì sarà di sicuro sarà uno spettacolo. Quando ci sono partite così importanti spesso non sono spettacolari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA