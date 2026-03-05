CorFio: “Kean sente male alla tibia, verrà gestito. La sua volontà è chiarissima”

Il Corriere Fiorentino su Moise Kean

Redazione VN 5 marzo - 06:51

Moise Kean vive una fase particolare alla Fiorentina: l’unica vera certezza, in mezzo a molti dubbi, è la sua volontà di non lasciare la squadra in questo momento delicato. Nonostante a volte possa sembrare distante o poco coinvolto, l’attaccante si sente profondamente legato all’ambiente viola. A Firenze ha trovato un gruppo che considera quasi una famiglia, con rapporti molto forti con compagni come Dodò e Fagioli e con la presenza di Fabio Paratici, che Kean vede come una sorta di fratello maggiore.

In vista della sfida con il Parma, però, resta un grande punto interrogativo legato alle sue condizioni fisiche. Una settimana fa, nei supplementari della partita contro lo Jagiellonia, ha subito una forte contusione alla tibia; a Udine poi è stato colpito di nuovo nella stessa zona ed è stato costretto a chiedere il cambio per il dolore. La scelta è stata prudente, per evitare di aggravare la situazione, ma la botta ha comunque provocato un gonfiore importante che ora deve essere monitorato giorno dopo giorno.

La decisione sul suo impiego verrà presa solo a ridosso della partita, in base all’evoluzione di dolore ed ematoma. Kean si è allenato a parte alla ripresa, ma le prossime sedute saranno decisive per capire se potrà giocare. Anche se non è al 100% — complice una caviglia che continua a dargli fastidio — la sua intenzione è stringere i denti e aiutare la squadra in una gara fondamentale. La Fiorentina spera di recuperarlo, ma nel frattempo gestisce con attenzione i suoi allenamenti, tra lavoro personalizzato, prevenzione e riposo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.