CorFio: “Incontro Vanoli-Paratici già avvenuto, cosa filtra. Fabio non può sbagliare”

Vanoli e Paratici si sono già visti e hanno analizzato a fondo la situazione. C’è voglia di futuro per allontanare un presente che non piace a nessuno

Redazione VN 17 maggio - 06:21

Paratici-Vanoli — Il momento della scelta è arrivato. Il ds e il tecnico si sono già visti e hanno analizzato a fondo la situazione. C’è voglia di futuro per allontanare un presente che non piace a nessuno. Paratici è la garanzia della città. Ma neppure lui può sbagliare. Il mercato di gennaio non ha impressionato. Bisogna ripartire da zero, senza però farsi prendere dalle emozioni e buttare via tutto. Servono freddezza e lucidità. Prima però vorremmo vedere cento minuti ben fatti a Torino.

Kean e gli altri — Mancherà Kean, ma tutti gli altri sono a disposizione e Vanoli avrà la possibilità di scegliere le soluzioni migliori anche per cambiare la Fiorentina in corsa. La Juve è forte e Spalletti, che ha il cuore fiorentino, l’ha migliorata parecchio. La Signora ha vinto 5 delle ultime 6 partite, vanta il terzo attacco e la seconda miglior difesa. In casa ha perso una volta sola. E Vlahovic, a segno da due partite consecutive con Verona e Lecce, sogna di rompere l’incantesimo viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.