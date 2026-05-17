Juventus-Fiorentina vale per la dignità,che sembra seppellita dietro le pieghe di mesi complicati, ma è un incrocio che potrebbe divertirsi a giocare con il destino di Vanoli, sempre in bilico, sempre più fuori che dentro, ma sempre in corsa per la panchina del futuro. Se l’ex allenatore del Toro dovesse vincere, complicando i programmi della acerrima rivale,guadagnerebbe punti e farebbe aumentare i dubbi di Paratici.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Incontro Vanoli-Paratici già avvenuto, cosa filtra. Fabio non può sbagliare”
Paratici-Vanoli—
Il momento della scelta è arrivato. Il ds e il tecnico si sono già visti e hanno analizzato a fondo la situazione. C’è voglia di futuro per allontanare un presente che non piace a nessuno. Paratici è la garanzia della città. Ma neppure lui può sbagliare. Il mercato di gennaio non ha impressionato. Bisogna ripartire da zero, senza però farsi prendere dalle emozioni e buttare via tutto. Servono freddezza e lucidità. Prima però vorremmo vedere cento minuti ben fatti a Torino.
Kean e gli altri—
Mancherà Kean, ma tutti gli altri sono a disposizione e Vanoli avrà la possibilità di scegliere le soluzioni migliori anche per cambiare la Fiorentina in corsa. La Juve è forte e Spalletti, che ha il cuore fiorentino, l’ha migliorata parecchio. La Signora ha vinto 5 delle ultime 6 partite, vanta il terzo attacco e la seconda miglior difesa. In casa ha perso una volta sola. E Vlahovic, a segno da due partite consecutive con Verona e Lecce, sogna di rompere l’incantesimo viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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