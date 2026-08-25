Il debutto in campionato della nuova Fiorentina si è trasformato in un durissimo richiamo alla realtà. Il 4-0 subito all’Olimpico ha evidenziato il divario rispetto a una Roma già collaudata, reduce dalla qualificazione in Champions e capace di confermare gran parte del gruppo della passata stagione. Grosso, invece, deve ancora trovare la giusta amalgama tra vecchi e nuovi, in una squadra profondamente rinnovata e ancora in costruzione.

La superiorità giallorossa è emersa fin dall'inizio: nei primi venti minuti la Roma ha superato il 70% di possesso, concedendo pochissimo alla Fiorentina. Il primo tempo viola si è chiuso con appena due conclusioni e due tocchi nell'area avversaria. Decisiva la coppia Dybala-Malen: l'argentino ha costruito il vantaggio dell'olandese e nella ripresa ha servito altri due assist per completarne la tripletta. Tra le poche note positive per Grosso c'è stato Mastantuono, capace di mostrare personalità, coraggio e qualità nel dribbling nonostante le difficoltà generali.

Nella ripresa la Fiorentina ha provato ad alzare il ritmo, ma gli errori individuali e una squadra sempre più sfilacciata hanno favorito le ripartenze della Roma. Dopo la tripletta di Malen è arrivato anche il definitivo 4-0 di Pisilli. Una partenza pesantissima, che non può però rappresentare una sentenza su una stagione appena iniziata. La prima occasione per reagire arriverà già sabato contro il Frosinone, proprio nel giorno del centenario viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.