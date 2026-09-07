La Fiorentina è di nuovo ultima in classifica e, nonostante una rosa quasi completamente rinnovata, mostra gli stessi problemi della passata stagione. Le tre sconfitte consecutive hanno fatto emergere non soltanto le responsabilità di Fabio Grosso, ma anche diverse perplessità sulla squadra costruita da Paratici con oltre 130 milioni di euro: mancano equilibrio, personalità e figure capaci di guidare il gruppo nei momenti difficili.

Contro il Torino, le uniche indicazioni positive sono arrivate nel primo quarto d’ora della ripresa grazie alla spinta sulle fasce di Njie e Gnonto. Dopo il pareggio, però, la Fiorentina si è nuovamente disunita. Il centrocampo appare numericamente ridotto e senza un vero regista, dopo il mancato arrivo di Thorstvedt, Torreira o Brozovic, mentre l’ottima prova dell’ex Mandragora ha evidenziato ancora di più l’assenza di leader all’interno di una rosa molto giovane, con un’età media di 24,4 anni.

Anche la difesa resta un cantiere aperto, tra le tre differenti coppie centrali utilizzate, le difficoltà dei nuovi terzini e l’assenza di un’alternativa a sinistra. Accanto agli errori dell’allenatore emergono quindi difetti strutturali nella costruzione della squadra. Dopo l’esonero di Grosso, toccherà a Paolo Vanoli, scelto per tornare sulla panchina viola, provare a correggere rapidamente questi problemi e risollevare una Fiorentina ferma a zero punti dopo tre giornate, un dato negativo che non si registrava da oltre novant’anni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.