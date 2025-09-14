CorFio: “Fiorentina come lavori al Franchi: non si vede uno straccio di progresso”

Il Corriere Fiorentino ha commentato la sconfitta della Fiorentina di Pioli contro il Napoli

Redazione VN 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 06:42)

C’è un parallelo amaro tra i lavori infiniti del Franchi e la costruzione della nuova Fiorentina: entrambi faticano a mostrare progressi concreti. La sfida col Napoli doveva rappresentare un test sullo stato dei viola, ma ha invece evidenziato fragilità strutturali e preoccupazioni legittime. Due punti raccolti in tre partite (contro Cagliari e Torino) sono un bottino modesto e, soprattutto, manca la percezione di crescita. Senza catastrofismi, Pioli è chiamato a riflettere sulle scelte fatte, perché il percorso intrapreso appare incerto.

Contro gli azzurri, il tecnico ha puntato su Dzeko al fianco di Kean e su un centrocampo con Sohm, Mandragora e Fagioli arretrato, soluzione che però ha finito per penalizzare equilibrio e costruzione. Conte, dall’altra parte, ha inserito Hojlund e affidato la porta a Milinkovic-Savic, trovando subito la chiave per aggredire i viola nella zona più delicata: la mediana. Dopo appena tre minuti è arrivato il rigore dell’1-0, frutto di un errore di Comuzzo, mentre lo 0-2 ha messo in mostra l’abissale differenza di velocità e intensità.

Il copione non è cambiato: pressing, verticalizzazioni e dominio territoriale del Napoli, con la Fiorentina costretta a rincorrere. Solo grazie a De Gea i viola hanno evitato un passivo immediatamente più pesante, mentre la gestione “eco” degli azzurri ha concesso ai padroni di casa qualche timido sprazzo offensivo. L’illusione è durata poco: il 3-0 di Beukema ha chiuso ogni discorso, lasciando a Ranieri solo la consolazione del gol finale. Troppo forte il Napoli, ma troppo fragile la Fiorentina, che ha mostrato uno scarto preoccupante rispetto alle ambizioni dichiarate. Lo scrive il Corriere Fiorentino.