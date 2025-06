CorFio: “Fiorentina chiara, 17mln per Gudmundsson troppi. E il Genoa chiude”

La società viola ha ormai deciso di non procedere all’acquisto a quelle condizioni. Manca una settimana alla scadenza per esercitare il diritto di riscatto (il 18 giugno), ma al momento non ci sono margini per chiudere alle cifre pattuite. Il Genoa, che non ha ancora aperto al dialogo, non pare intenzionato a fare sconti, soprattutto considerando l’interesse di altri club come l’Atalanta. Gudmundsson, che gradirebbe restare, è comunque in attesa anche della sentenza d'appello per l'accusa di molestie sessuali, fattore che complica ulteriormente la situazione.