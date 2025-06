CorSport su Gudmundsson: “Vieira lo vuole al Genoa. Pradè prepara 2 contropartite”

Il futuro di Albert Gudmundsson alla Fiorentina resta incerto e legato solo in parte alla questione allenatore. L’islandese, arrivato in prestito dal Genoa, potrebbe essere riscattato per 17 milioni più bonus, ma la società viola non ha ancora preso una decisione definitiva, anche a causa della mancanza di un tecnico in panchina fino al 28 maggio.