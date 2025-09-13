CorFio: “Fagioli e i compiti diversi. Ecco cosa gli ha chiesto Stefano Pioli”

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Fagioli

La Fiorentina non vuole partire battuta, anzi.«Vogliamo giocarcela alla pari. Per noi non sarà una gara come le precedenti, in parte “sporcate” dalla Conference. Ho grande fiducia, conosciamo la completezza del Napoli e di un gruppo che gioca insieme da tempo ma vogliamo affrontarli con le idee chiare».

Pioli potrebbe apportare alcuni accorgimenti rispetto alle ultime uscite. La Fiorentina dovrebbe rispolverare un 3-5-2 più canonico con Dzeko-Kean coppia d’attacco e Nicolussi Caviglia in vantaggio su Sohm per completare la mediana con Fagioli e Mandragora. Parlando dell’ex Venezia Pioli ha detto: «Si è inserito molto bene ed è in buone condizioni, per lui sono state settimane utili per conoscere i nostri meccanismi».

Per Fagioli, comunque, «compiti diversi», come ha accennato lo stesso tecnico Pioli in conferenza stampa: presumibilmente meno palloni da gestire (sopratutto nella metà campo difensiva) ma più qualità e più incisività richiesta nella trequarti avversaria. Lì dove la Fiorentina sarà chiamata a far male, dopo un inizio con un solo gol in due partite. Lo scrive il Corriere Fiorentino.