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Corriere Fiorentino

CorFio critica Kean: “Meglio pensare a un problema fisico, sennò sarebbe incredibile”

Copertina Vanoli Kean
Moise Kean delude a Verona
Redazione VN

David Guetta, sul Corriere Fiorentino, ha criticato la prestazione di Moise Kean. In particolare, alla gestione che l'attaccante ha avuto in settimana con il fattore mentale post Mondiale e il problema alla tibia. Ecco la valutazione e il commento da parte della storica voce viola:

KEAN 5 - Triste. Sarà la tibia o il morale? Meglio pensare a un problema fisico, perché sarebbe incredibile pensare che sia stata l’eliminazione dai Mondiali a rendere così opaca la sua prestazione: non vince un contrasto ed esce zoppicando.

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