David Guetta, sul Corriere Fiorentino, ha criticato la prestazione di Moise Kean. In particolare, alla gestione che l'attaccante ha avuto in settimana con il fattore mentale post Mondiale e il problema alla tibia. Ecco la valutazione e il commento da parte della storica voce viola:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio critica Kean: “Meglio pensare a un problema fisico, sennò sarebbe incredibile”
Corriere Fiorentino
CorFio critica Kean: “Meglio pensare a un problema fisico, sennò sarebbe incredibile”
Moise Kean delude a Verona
KEAN 5 - Triste. Sarà la tibia o il morale? Meglio pensare a un problema fisico, perché sarebbe incredibile pensare che sia stata l’eliminazione dai Mondiali a rendere così opaca la sua prestazione: non vince un contrasto ed esce zoppicando.
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