Gazzetta: “Vanoli ringrazi De Gea e l’Hellas. La Fiorentina non meritava di vincere”

L'analisi di Gazzetta

Redazione VN 5 aprile - 08:14

Più di una resurrezione è stata una liberazione. La Fiorentina scarta l'uovo di Pasqua in anticipo e dentro ci trova il tiro da tre punti di Nicolò Fagioli, unico giocatore viola a calciare in porta al Bentegodi. Il dolce arriva in fondo a una partita che il Verona avrebbe meritato di vincere per quanto ha creato e per come l'ha interpretata.

Però, come ricorda Paolo Vanoli, i punti contano più dell'estetica e la classifica ora dice sestultima posizione e +5 sulla zona rossa, in attesa dei match di oggi e lunedì. I numeri sono una bella consolazione: 23 conquistati sui 32 totali nel 2026, quarta gara consecutiva in campionato senza sconfitte. La prestazione invece è rivedibile e le cifre aiutano a comprendere ciò che è successo in campo: basta dire che De Gea ha fatto 8 parate, fermandosi a un passo dal suo record in A, 9, e il Verona ha chiuso con 18 tiri totali.

Il calcio però è questo e la Fiorentina lo sa bene, visto che spesso è stata punita nel finale. Stavolta ha giocato peggio e in una delle sue versioni più grigie dell'era Vanoli deve ringraziare, oltre a De Gea, la poca concretezza dell'Hellas (clamoroso l'errore di Bowie sotto porta nel primo tempo) e la qualità di Fagioli, che ha pescato dal limite il jolly a una manciata di minuti dalla fine. Un gol contestatissimo dal Verona perché sull'azione del vantaggio l'arbitro Guida prima ha interrotto il gioco e poi ha fatto battere la rimessa dal punto sbagliato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.