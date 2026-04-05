Nazione: “Ecco chi spera di recuperare Vanoli in vista della Conference”

Emergenza infortuni in casa Fiorentina

Redazione VN 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 08:04)

La missione Conference della Fiorentina, per approdare per la quarta edizione di fila alle semifinali del torneo, partirà domani (giorno di Pasquetta) con la seduta di scarico post Verona che servirà anche per fare il punto su infortunati e acciaccati in vista della trasferta di giovedi prossimo a Londra. L'elenco degli indisponibili per la gara di ieri, come noto, era lungo (oltre al solito Lamptey, non hanno preso parte al match del Bentegodi Parisi, Dodo, Fortini, Mandragora e Solomon) e a questo si è aggiunta la notizia che pure Brescianini non è nelle migliori condizioni (e infatti ieri non è partito dal 1).

La speranza di Vanoli verso la gara d'andata con il Crystal Palace è quella di recuperare almeno Parisi, Dodo e Mandragora, visto che il problema di Fortini non sembra essere di immediata risoluzione e Solomon, nonostante la settimana scorsa nell'allenamento a porte aperte avesse dato ottimi segnali di ripresa, non pare vicino a ricevere l'ok per il ritorno all'attività agonistica dopo il lungo stop avuto.

Se nessuno di loro dovesse recuperare, è chiaro che l'undici che verrà proposto al Selhurst Park sarà molto simile - se non identico - a quello visto contro l'Hellas, visto che tra infortunati ed esclusi dalla lista Uefa Vanoli avrà ben poche alternative. Per la sfida in Inghilterra sono attesi almeno 1.600 tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, con i biglietti messi a disposizione dei supporters gigliati che sono andati esauriti nel giro di appena tre giorni. Lo scrive la Nazione.