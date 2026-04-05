Per Guetta è… “Una bellissima rapina”

Ascoltando in radio i commenti dei tifosi dopo il furto di Verona mi è venuto in mente quello che il grande Picchio De Sisti disse a Federico Buffa in uno speciale dedicato al capitano del secondo scudetto viola: “A Roma si accontentano, basta poco per far girare l’umore della piazza, a Firenze no, sono molto più esigenti”
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Nessuno meglio di lui poteva avere i titoli per entrare nel cuore della questione ed è vero: a Firenze non ci si accontenta mai, talvolta esagerando, ma ci piace, e parecchio, veder giocare bene a calcio. Ecco perché non mi sono sorpreso del tono delle considerazioni post gara: sembrava che la Fiorentina avesse perso e non conquistato tre punti fondamentali per la salvezza. Tutto il commento post Verona su www.firenzedintorni.it
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