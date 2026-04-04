Verona-Fiorentina la dirige Guida, al suo quarto atto in stagione coi viola. Marco Guida di Torre Annunziata dirigerà oggi pomeriggio la Fiorentina per la quarta volta in questa stagione. La prima a novembre con il Genoa a Marassi, finì 2-2. Era la prima sulla panchina viola anche per Paolo Vanoli Poi la sconfitta a dicembre (0-1) col Parma al Tardini. E infine al Franchi, il 24 gennaio con il Cagliari - fu tra le altre cose la prima gara senza il presidente Rocco Commisso, che fu ricordato da tutto lo stadio con un minuto di silenzio.
LA SCHEDA
Verona-Fiorentina, fischia Guida: internazionale, la designazione migliore
Tornando alla gara: designazione “top” per questo tipo di match. Guida, 44 anni, oltre ad essere esperto è uno dei due che potrebbe essere nel gruppo degli arbitri al Mondiale del prossimo luglio.
Il metro di gara—
Fischia poco, non i mezzi falli, ha buona empatia con i calcolatori e ottima personalità, risultando molto preciso nella gestione della gara. Anche come sanzioni disciplinari siamo in linea con gli standard europei. Occhio alle proteste e soprattutto alle perdite di tempo e simulazioni. Ha una media discreta per quel che riguarda i calci di rigore. In questa stagione ha diretto 6 gare in Champions League, tra cui Arsenal-Bayern e agli ottavi Newcastle-Barcellona. In Serie A questa sarà la 15esima direzione: spiccano Juve-Milan ,Milan-Roma, Como-Milan.
Si tratta di una designazione molto importante, come emerge anche questa settimana un altro arbitro tra i più considerati in Italia ed Europa dirige la Fiorentina. Un segnale da tener di conto.
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