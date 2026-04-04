Verona-Fiorentina, fischia Guida: internazionale, la designazione migliore

Verona-Fiorentina la dirige Guida , al suo quarto atto in stagione coi viola. Marco Guida di Torre Annunziata dirigerà oggi pomeriggio la Fiorentina per la quarta volta in questa stagione. La prima a novembre con il Genoa a Marassi, finì 2-2. Era la prima sulla panchina viola anche per Paolo Vanoli Poi la sconfitta a dicembre (0-1) col Parma al Tardini. E infine al Franchi, il 24 gennaio con il Cagliari - fu tra le altre cose la prima gara senza il presidente Rocco Commisso , che fu ricordato da tutto lo stadio con un minuto di silenzio.

Il metro di gara

Fischia poco, non i mezzi falli, ha buona empatia con i calcolatori e ottima personalità, risultando molto preciso nella gestione della gara. Anche come sanzioni disciplinari siamo in linea con gli standard europei. Occhio alle proteste e soprattutto alle perdite di tempo e simulazioni. Ha una media discreta per quel che riguarda i calci di rigore. In questa stagione ha diretto 6 gare in Champions League, tra cui Arsenal-Bayern e agli ottavi Newcastle-Barcellona. In Serie A questa sarà la 15esima direzione: spiccano Juve-Milan ,Milan-Roma, Como-Milan.