Il Corriere Fiorentino analizza l'ennesima prestazione deludente di Albert Gudmundsson.Il numero 10 fallisce ancora e Pioli lo sostituisce al 45':
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio contro Gudmundsson: “Inesistente. Ora come ora inutile insistere”
Corriere Fiorentino
CorFio contro Gudmundsson: “Inesistente. Ora come ora inutile insistere”
Il Corriere Fiorentino dice la sua su Gudmundsson
Fragile, la Fiorentina, e (vedi palo di Kean dopo la prima, vera, bella giocata in verticale) sfortunata. E così, alla fine di un primo tempo non eccezionale (anzi) ma comunque con qualche timido segnale di crescita rispetto al solito, la salita si era fatta paradossalmente ancor più ripida. Certo, i difetti restavano: il palleggio quasi inesistente, i già citati problemi di stabilità difensiva, un Gud inesistente e (giustamente) rimasto negli spogliatoi all’intervallo per far posto a Piccoli. Spiace dirlo, ma ora come ora insistere sull’ex Genoa somiglia parecchio ad un inutile e dannoso accanimento terapeutico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA