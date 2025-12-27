CorFio: “Adesso la riprova. Fiorentina attenta, Parma non è l’Udinese”

La partita contro il Parma sarà una riprova di quanto visto contro l'Udinese

Redazione VN 27 dicembre - 07:00

E' difficile stare tranquilli dopo una sola vittoria in campionato e parlare di rinascita. La partita contro il Parma sarà la riprova per verificare se i segnali visti contro l'Udinese siano effettivamente il punto di partenza di una risalita. L'ennesima partita da dentro o fuori e l'ennesimo scontro diretto con una possibile concorrente.

La difesa a quattro, le mosse di Vanoli, la crescita di alcuni importanti giocatori sono stati segnali incoraggianti. Fagioli sembra già dalla partita contro il Verona ha preso in mano il centrocampo, Gudmundsson è sempre stato nel vivo dell'azione, Kean è finalmente tornato al gol. Ovviamente servirà avere continuità perché i numeri non sono incoraggianti. La Fiorentina non ha ancora vinto fuori casa.

L'ultima trasferta è rimasta alla memoria dei tifosi per la sceneggiata del calcio di rigore, i litigi nello spogliatoio. Servirà un'altra Fiorentina. Anche perché il Parma darà battaglia su ogni pallone, ma adesso è il momento di tirare fuori l'orgoglio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.