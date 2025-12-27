Viola News
CorSport: “Sohm, presto per parlare di delusione. Ma è chiamato alla svolta”

Simon Sohm è chiamato, contro la sua ex squadra, alla svolta
L'ex Parma Simon Sohm torna davanti a quello che, fino a un anno fa, è stato il suo pubblico. La Fiorentina in estate lo prese per 15 milioni di euro più 1 di bonus. Sohm è un calciatore con le caratteristiche da mezzala di spinta, ma fino ad ora non l'ha dimostrato.

E' ancora presto per parlare di delusione, considerando soprattutto l'andamento generale della squadra. Eppure lo svizzero è sembrato troppo spesso lontano dal contesto di gioco, incerto e disorientato. Lo dimostrano le sue parole nel post partita di Losanna-Fiorentina: "Non so spiegare il perché di questo momento. Non so se sia vero che ci aiutiamo poco. Non so cosa dire".

Nonostante ciò Sohm vuole cambiare passo e spera di poter mettere in mostra le proprie qualità, anche partendo dalla panchina. La Fiorentina da parte sua non ha intenzione di gettare la spugna e crede ancora nel giocatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

