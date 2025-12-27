CorSport: “Sohm, presto per parlare di delusione. Ma è chiamato alla svolta”

L'ex Parma Simon Sohm torna davanti a quello che, fino a un anno fa, è stato il suo pubblico. La Fiorentina in estate lo prese per 15 milioni di euro più 1 di bonus. Sohm è un calciatore con le caratteristiche da mezzala di spinta, ma fino ad ora non l'ha dimostrato.
Simon Sohm è chiamato, contro la sua ex squadra, alla svolta
E' ancora presto per parlare di delusione, considerando soprattutto l'andamento generale della squadra. Eppure lo svizzero è sembrato troppo spesso lontano dal contesto di gioco, incerto e disorientato. Lo dimostrano le sue parole nel post partita di Losanna-Fiorentina: "Non so spiegare il perché di questo momento. Non so se sia vero che ci aiutiamo poco. Non so cosa dire".
Nonostante ciò Sohm vuole cambiare passo e spera di poter mettere in mostra le proprie qualità, anche partendo dalla panchina. La Fiorentina da parte sua non ha intenzione di gettare la spugna e crede ancora nel giocatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.
