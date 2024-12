Oggi e domani niente quotidiani, la rassegna torna venerdì

Oggi e domani come tradizione non ci sono quotidiani in edicola, ma Violanews resta sempre con voi

Come di consuetudine i quotidiani non sono in edicola il giorno di Natale e quello successivo di Santo Stefano. Di conseguenza la nostra seguitissima rassegna stampa vi dà appuntamento a venerdì mattina come sempre alle 7. VI ASPETTIAMO come sempre numerosi.