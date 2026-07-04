Cor. Sport: “Koleosho alla Fiorentina, il merito è anche di Ndour”

L'esterno è pronto ad indossare la maglia della Fiorentina

Luca Koleosho è sempre più vicino alla Fiorentina che per l'esterno ha offerto al Burnley 10 milioni più uno di bonus. Scrivendo della trattativa il Corriere dello Sport sottolinea anche il ruolo fondamentale avuto da Cher Ndour. Ecco quanto si legge sul quotidiano: