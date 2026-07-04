Luca Koleosho è sempre più vicino alla Fiorentina che per l'esterno ha offerto al Burnley 10 milioni più uno di bonus. Scrivendo della trattativa il Corriere dello Sport sottolinea anche il ruolo fondamentale avuto da Cher Ndour. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Koleosho alla Fiorentina, il merito è anche di Ndour”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Koleosho alla Fiorentina, il merito è anche di Ndour”
L'esterno è pronto ad indossare la maglia della Fiorentina
Nelle scorse ore la trattativa per Luca Koleosho del Burnley ha registrato una svolta. La Fiorentina e il giocatore avevano impiegato l’ultima settimana per analizzare attentamente ogni dettaglio, e alla fine si sono verificati i presupposti affinché l’affare prendesse quota. I viola hanno recapitato un’offerta da 11 milioni complessivi al club inglese, che da parte sua non ha mai fatto ostruzione in quanto essendo retrocesso in seconda divisione non contemplava l’ipotesi di portare con sé il ventunenne italoamericano il cui contratto sarebbe scaduto nel giugno del 2029. Koleosho si è convinto che la Fiorentina è la scelta migliore per la sua carriera, che ambisce a vestire la maglia azzurra con continuità. Il suo ottimo rapporto con Cher Ndour ha fatto la differenza. Per l’ex Paris FC è pronto un contratto di cinque anni con uno stipendio vicino al milione a stagione. Dunque Grosso avrà a disposizione un esterno d’attacco duttile, veloce, abile nei dribbling e negli inserimenti. L’operazione è alla fase finale, le parti sono in procinto di chiudere un accordo che era abbozzato da tempo ma per cui serviva ancora qualche piccola riflessione.
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