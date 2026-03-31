"Aprile dolce salvezza": titola così il Corriere dello Sport che si auspica che la Fiorentina non si ritrovi a maggio (ultimo turno: il 24) ancora invischiata nella lotta salvezza. La squadra viola giocherà quattro partite ad aprile, altrettante a maggio (CALENDARIO). Si legge sul quotidiano:
VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Fiorentina, ad aprile ti giochi la salvezza”
Corriere dello Sport
Cor.Sport: “Fiorentina, ad aprile ti giochi la salvezza”
Il quotidiano auspica che a maggio la Fiorentina non sia ancora invischiata nella lotta per la salvezza
Basta prendere in esame la suddivisione di cui sopra, per capire che i mischioni la Fiorentina sarebbe meglio li evitasse anche e soprattutto per le avversarie che andrà ad incontrare a maggio. Intanto, aprile con una premessa: non è questione di coefficiente di difficoltà, ma di fattibilità nei modi e nei tempi. Che è ben differente. Verona in trasferta sabato 4 alla vigilia di Pasqua, Lazio al Franchi lunedì 13 post andata dei quarti di finale di Conference League a Londra contro il Crystal Palace, trasferta a Lecce lunedì 20 dopo il ritorno di Conference, Sassuolo a Firenze all’ora di pranzo domenica 26. Vade retro tabelle, che rappresentano esercizio del nulla fine a se stesso come pochi altri, però l’oggettività è oggettività, così come non inganna il piatto della bilancia mettendoci sopra forza, ambizioni, motivazioni, classifica e varie ed eventuali di ciascuna delle squadre che De Gea e compagni andranno ad affrontare nel mese di aprile. In cui, mente sapendo di mentire chi afferma il contrario, il progetto salvezza può avere una spinta forse decisiva.
A maggio, invece, la Fiorentina giocherà contro Roma all'Olimpico, Genoa al Franchi, Juventus a Torino, Atalanta a Firenze. "E siccome - si legge - è difficile, per non dire improbabile, che ognuna di esse non sia più in competizione per il rispettivo traguardo, non è davvero il caso che la formazione di Vanoli ci arrivi con l’obbligo di non perdere, mentre magari le concorrenti dirette per la salvezza raccolgono punti insperati qua e là in una delle prerogative ormai usuali del finale di stagione".
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