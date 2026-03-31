Cor.Sport: “Fiorentina, ad aprile ti giochi la salvezza”

A maggio, invece, la Fiorentina giocherà contro Roma all'Olimpico, Genoa al Franchi, Juventus a Torino, Atalanta a Firenze. "E siccome - si legge - è difficile, per non dire improbabile, che ognuna di esse non sia più in competizione per il rispettivo traguardo, non è davvero il caso che la formazione di Vanoli ci arrivi con l’obbligo di non perdere, mentre magari le concorrenti dirette per la salvezza raccolgono punti insperati qua e là in una delle prerogative ormai usuali del finale di stagione".