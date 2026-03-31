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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Fio sul rinnovo di Dodò: “Paratici vuole l’accordo, ma non è semplice”

Corriere Fiorentino

Cor.Fio sul rinnovo di Dodò: “Paratici vuole l’accordo, ma non è semplice”

Cor.Fio sul rinnovo di Dodò: “Paratici vuole l’accordo, ma non è semplice” - immagine 1
In ogni caso la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo solo a fine stagione quando sarà deciso il futuro della Fiorentina
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si concentra su Dodò. Nonostante l'infortunio rimediato sabato durante l'allenamento a porte aperte, il brasiliano non si è procurato lesioni. Il quotidiano scrive anche della sua situazione contrattuale. Ecco quanto si legge:

I rap­porti tra Fabio Para­tici e l’agente del bra­si­liano sono buoni, così come sono con­fer­mati i col­lo­qui ripresi dopo il cam­bio della guar­dia in diri­genza. Da qua a par­lare di rin­novo a un passo però (il con­tratto sca­drà nel 2027) ce ne passa. In sin­tesi: l’inten­zione del nuovo d.s. è arri­vare a un accordo e il cal­cia­tore vuol dare la priorità ai viola ma la trat­ta­tiva non è sem­pli­cis­sima e comun­que non entrerà nel vivo prima della fine della sta­gione. È que­sta, l’unica intesa rag­giunta: met­tere tutta l’atten­zione sul finale di cam­pio­nato e sulla Con­fe­rence e poi, sol­tanto a palla defi­ni­ti­va­mente ferma, met­tersi seria­mente attorno a un tavolo. Vale per Dodò, così come per qual­siasi altro.

 

 

 

 

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