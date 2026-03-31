Il Corriere Fiorentino si concentra su Dodò. Nonostante l'infortunio rimediato sabato durante l'allenamento a porte aperte, il brasiliano non si è procurato lesioni. Il quotidiano scrive anche della sua situazione contrattuale. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Fio sul rinnovo di Dodò: “Paratici vuole l’accordo, ma non è semplice”
Corriere Fiorentino
Cor.Fio sul rinnovo di Dodò: “Paratici vuole l’accordo, ma non è semplice”
In ogni caso la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo solo a fine stagione quando sarà deciso il futuro della Fiorentina
I rapporti tra Fabio Paratici e l’agente del brasiliano sono buoni, così come sono confermati i colloqui ripresi dopo il cambio della guardia in dirigenza. Da qua a parlare di rinnovo a un passo però (il contratto scadrà nel 2027) ce ne passa. In sintesi: l’intenzione del nuovo d.s. è arrivare a un accordo e il calciatore vuol dare la priorità ai viola ma la trattativa non è semplicissima e comunque non entrerà nel vivo prima della fine della stagione. È questa, l’unica intesa raggiunta: mettere tutta l’attenzione sul finale di campionato e sulla Conference e poi, soltanto a palla definitivamente ferma, mettersi seriamente attorno a un tavolo. Vale per Dodò, così come per qualsiasi altro.
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