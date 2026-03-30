L'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha parlato al Gazzettino del Friuli del suo assistito. Queste le sue parole:
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Zaniolo, l’agente: “Lui sempre leader e protagonista, tranne che a Firenze”
Le parole dell'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, sulla scelta del calciatore di andare a Udine per rilanciarsi e la mancata convocazione con l'Italia
Udine piazza ideale per soddisfare il suo bisogno di rilancio. Nicolò ha voluto fortemente il trasferimento e aveva ragione. E' stavo bravissimo a sfruttare questa occasione. Lui è ancora amatissimo in Turchia, con il Galatasaray ha vinto il campionato e un suo gol ha fatto vincere loro un derby. In Premier ha poi passato un anno difficile, anche per via della situazione delle scommesse da cui è uscito alla grande. A parte lo scorso anno tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò ha sempre fatto stagioni da leader e protagonista. Ha dimostrato più volte le stigmate del campione. Ora l’Udinese ha possibilità di riscattarlo, sono sicuro che quanto prima ci siederemo al tavolo per decidere che percorso fare.
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Sulla mancata convocazione in Nazionale—
Inutile nascondere che ci sperava nella convocazione La Nazionale è un obiettivo comune per tutti i calciatori. Ne abbiamo preso atto, non significa che la chiamata non possa arrivare poi. Apprezziamo comunque la trasparenza e le parole di Gattuso.
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