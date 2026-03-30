Iachini: “Io come Vanoli, ma valorizzai Vlahovic, Chiesa e Castrovilli”

Era prevedibile che la Fiorentina potesse risalire mentre sorprende di più la situazione del Verona. Mi aspettavo una rimonta dei viola perché hanno qualità ed esperienza internazionale, anche se a Firenze le pressioni sono diverse rispetto ad altri contesti e possono diventare difficili da gestire. Fui chiamato a dicembre con la squadra penultima e chiudemmo al decimo posto, valorizzando giovani come Vlahovic, Castrovilli e Chiesa. Ho avuto alcune proposte — ha concluso — ma per vari motivi ho preferito non accettare, mentre altre opportunità non si sono concretizzate. In ogni caso continuo a tenermi aggiornato