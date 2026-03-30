Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Iachini: “Io come Vanoli, ma valorizzai Vlahovic, Chiesa e Castrovilli”

altre news

Iachini: “Io come Vanoli, ma valorizzai Vlahovic, Chiesa e Castrovilli”

Iachini: “Io come Vanoli, ma valorizzai Vlahovic, Chiesa e Castrovilli” - immagine 1
Iachini sulla stagione della Fiorentina
Redazione VN

In vista della sfida di sabato tra Verona e Fiorentina, Beppe Iachini è tornato a parlare del momento della Fiorentina. Le sue parole all'Arena di Verona:

Era prevedibile che la Fiorentina potesse risalire  mentre sorprende di più la situazione del Verona. Mi aspettavo una rimonta dei viola perché hanno qualità ed esperienza internazionale, anche se a Firenze le pressioni sono diverse rispetto ad altri contesti e possono diventare difficili da gestire. Fui chiamato a dicembre con la squadra penultima e chiudemmo al decimo posto, valorizzando giovani come Vlahovic, Castrovilli e Chiesa. Ho avuto alcune proposte — ha concluso — ma per vari motivi ho preferito non accettare, mentre altre opportunità non si sono concretizzate. In ogni caso continuo a tenermi aggiornato

Leggi anche
Ag. Dzeko: “Poteva andare alla Juve, con Paratici tutto fatto. Cosa successe”
Milan, si allontana Kean? Il piano dei rossoneri per l’ex viola Vlahovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA