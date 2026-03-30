In vista della sfida di sabato tra Verona e Fiorentina, Beppe Iachini è tornato a parlare del momento della Fiorentina. Le sue parole all'Arena di Verona:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Iachini: “Io come Vanoli, ma valorizzai Vlahovic, Chiesa e Castrovilli”
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Iachini: “Io come Vanoli, ma valorizzai Vlahovic, Chiesa e Castrovilli”
Iachini sulla stagione della Fiorentina
Era prevedibile che la Fiorentina potesse risalire mentre sorprende di più la situazione del Verona. Mi aspettavo una rimonta dei viola perché hanno qualità ed esperienza internazionale, anche se a Firenze le pressioni sono diverse rispetto ad altri contesti e possono diventare difficili da gestire. Fui chiamato a dicembre con la squadra penultima e chiudemmo al decimo posto, valorizzando giovani come Vlahovic, Castrovilli e Chiesa. Ho avuto alcune proposte — ha concluso — ma per vari motivi ho preferito non accettare, mentre altre opportunità non si sono concretizzate. In ogni caso continuo a tenermi aggiornato
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